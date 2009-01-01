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Турнир трёх наук. Поволжье
МГУ им. Н.П. Огарёва приглашает студентов ВУЗов Приволжского федерального округа принять участие в региональном этапе Федерального студенческого турнира трёх наук, который пройдёт на базе ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» с 12 по 14 мая.
|Когда
|12 — 14 мая
|Где
|Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева (г. Саранск)
|Справки по телефонам
|24-14-50; 27-06-80; 8 (937) 678-25-22
Турнир трех наук — это ежегодное командное состязание между студентами российских вузов, проводимое Воронежским государственным университетом с 2013 года.
В программе Турнира запланированы:
- - проведение серии научных боев с выявлением победителей;
- - ознакомление с научно-инновационной инфраструктурой Республики Мордовия;
- - культурно-развлекательная программа.
Четыре команды-финалистки регионального этапа получают право участвовать в Финале Турнира, который пройдет осенью 2017 года в Воронеже на площадке Воронежского государственного университета.
Регистрация по ссылке.
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