МГУ им. Н.П. Огарёва приглашает студентов ВУЗов Приволжского федерального округа принять участие в региональном этапе Федерального студенческого турнира трёх наук, который пройдёт на базе ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» с 12 по 14 мая.

Когда 12 — 14 мая Где Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева (г. Саранск) Справки по телефонам 24-14-50; 27-06-80; 8 (937) 678-25-22

Турнир трех наук — это ежегодное командное состязание между студентами российских вузов, проводимое Воронежским государственным университетом с 2013 года.

В программе Турнира запланированы:

- проведение серии научных боев с выявлением победителей;

- ознакомление с научно-инновационной инфраструктурой Республики Мордовия;

- культурно-развлекательная программа.

Четыре команды-финалистки регионального этапа получают право участвовать в Финале Турнира, который пройдет осенью 2017 года в Воронеже на площадке Воронежского государственного университета.

Регистрация по ссылке.

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