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Тренинг-самоопределение "Здесь и сейчас"
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Тренинг-самоопределение "Здесь и сейчас"

18 июля в smart-place «Кубик Рубикова» состоится встреча-тренинг «Здесь и сейчас». Ведущая встречи: практикующий психолог Анастасия Свербихина.

Когда18 июля, вторник, 19:00
ГдеSmart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
Стоимость билета350Р

А тем ли я занимаюсь? Вот куда дальше? А кому и что я должен? Как сделать правильный выбор? Это злободневные и важные вопросы, которые каждый из нас, хоть раз ставил перед собой или прямо сейчас задает себе. Они касаются нас и нашей жизни, от них зависит качество и успех наших планов.

На тренинге будет:

  • - знакомство с пониманием и реализацией своего потенциала;
  • - пробы определения своей «ниши полезности и успеха»;
  • - больше практики и новой доступной информации по теме.

Вы получите:

  • - энергию энтузиазма и уверенности для нового в вашей жизни;
  • - толчок к действиям и реализации целей;
  • - новые знакомства.

Подробности в группе Вконтакте.

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