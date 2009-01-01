18 июля в smart-place «Кубик Рубикова» состоится встреча-тренинг «Здесь и сейчас». Ведущая встречи: практикующий психолог Анастасия Свербихина.

Когда 18 июля, вторник, 19:00 Где Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96) Стоимость билета 350 Р

А тем ли я занимаюсь? Вот куда дальше? А кому и что я должен? Как сделать правильный выбор? Это злободневные и важные вопросы, которые каждый из нас, хоть раз ставил перед собой или прямо сейчас задает себе. Они касаются нас и нашей жизни, от них зависит качество и успех наших планов.

На тренинге будет:

- знакомство с пониманием и реализацией своего потенциала;

- пробы определения своей «ниши полезности и успеха»;

- больше практики и новой доступной информации по теме.

Вы получите:

- энергию энтузиазма и уверенности для нового в вашей жизни;

- толчок к действиям и реализации целей;

- новые знакомства.

Подробности в группе Вконтакте.