События
Прошедшее
Нет 62
Тренинг-самоопределение "Здесь и сейчас"
18 июля в smart-place «Кубик Рубикова» состоится встреча-тренинг «Здесь и сейчас». Ведущая встречи: практикующий психолог Анастасия Свербихина.
|Когда
|18 июля, вторник, 19:00
|Где
|Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
|Стоимость билета
|350Р
А тем ли я занимаюсь? Вот куда дальше? А кому и что я должен? Как сделать правильный выбор? Это злободневные и важные вопросы, которые каждый из нас, хоть раз ставил перед собой или прямо сейчас задает себе. Они касаются нас и нашей жизни, от них зависит качество и успех наших планов.
На тренинге будет:
- - знакомство с пониманием и реализацией своего потенциала;
- - пробы определения своей «ниши полезности и успеха»;
- - больше практики и новой доступной информации по теме.
Вы получите:
- - энергию энтузиазма и уверенности для нового в вашей жизни;
- - толчок к действиям и реализации целей;
- - новые знакомства.
Подробности в группе Вконтакте.
Ближайшие события
Александр Фридман "ВЫ или ВАС: профессиональная эксплуатация подчиненных" Михаил Копьёв "Мифы у порога. Открытая книга"
Оставить комментарий