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Тренинг "Мечтать не вредно"
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Тренинг "Мечтать не вредно"

Жизнь человека без мечты теряет траекторию движения, энергию и легкость, а с мечтой приобретает вдохновение, ресурсы и ориентиры. Мечта нужна всем и каждому. А вот как мечтать, чтобы желания сбывались, вы узнаете 17 декабря на тренинге в «Кубик Рубикова».

Когда17 декабря, суббота, 15:00
ГдеSmart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
Стоимость билета700Р
Справки по телефону8 (927) 276-13-06

С помощью этого тренинга вы избавитесь от страха и волнения перед будущим. Сформируете и пропишите именно свою мечту по всем сферам жизни, которая подарит вам уверенность в себе и смелость двигаться вперед.

А также вас ждут:

  1. Секреты создания своей мечты и осознание именно своих желаний.
  2. Техники расслабления и пробуждения чувств.
  3. Расширение сознания.

Подробности в группе Вконтакте.

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