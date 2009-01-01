Жизнь человека без мечты теряет траекторию движения, энергию и легкость, а с мечтой приобретает вдохновение, ресурсы и ориентиры. Мечта нужна всем и каждому. А вот как мечтать, чтобы желания сбывались, вы узнаете 17 декабря на тренинге в «Кубик Рубикова».

Когда 17 декабря, суббота, 15:00 Где Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96) Стоимость билета 700 Р Справки по телефону 8 (927) 276-13-06

С помощью этого тренинга вы избавитесь от страха и волнения перед будущим. Сформируете и пропишите именно свою мечту по всем сферам жизни, которая подарит вам уверенность в себе и смелость двигаться вперед.

А также вас ждут:

Секреты создания своей мечты и осознание именно своих желаний. Техники расслабления и пробуждения чувств. Расширение сознания.

Подробности в группе Вконтакте.