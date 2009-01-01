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Тренинг "Мечтать не вредно"
Жизнь человека без мечты теряет траекторию движения, энергию и легкость, а с мечтой приобретает вдохновение, ресурсы и ориентиры. Мечта нужна всем и каждому. А вот как мечтать, чтобы желания сбывались, вы узнаете 17 декабря на тренинге в «Кубик Рубикова».
|Когда
|17 декабря, суббота, 15:00
|Где
|Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
|Стоимость билета
|700Р
|Справки по телефону
|8 (927) 276-13-06
С помощью этого тренинга вы избавитесь от страха и волнения перед будущим. Сформируете и пропишите именно свою мечту по всем сферам жизни, которая подарит вам уверенность в себе и смелость двигаться вперед.
А также вас ждут:
- Секреты создания своей мечты и осознание именно своих желаний.
- Техники расслабления и пробуждения чувств.
- Расширение сознания.
Подробности в группе Вконтакте.
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