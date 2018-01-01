События
Предстоящее
Нет 23
"Тотальный диктант - 2018"
14 апреля состоится очередной «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку.
|Когда
|14 апреля, суббота, 14:00
|Где
|Главный корпус МГУ им. Н.П. Огарева (ул. Большевистская, 68)
|Стоимость билета
|Участие бесплатное
Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.
Автором диктанта в этом году станет Гузель Яхина, популярная российская писательница, автор романа «Зулейха открывает глаза» и лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна», «Книга года». Три отрывка текста с названиями «Утро», «День» и «Вечер» расскажут об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.
Оставить комментарий