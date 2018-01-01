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"Тотальный диктант - 2018"
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"Тотальный диктант - 2018"

14 апреля состоится очередной «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку.

Когда14 апреля, суббота, 14:00
ГдеГлавный корпус МГУ им. Н.П. Огарева (ул. Большевистская, 68)
Стоимость билетаУчастие бесплатное

Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.

Автором диктанта в этом году станет Гузель Яхина, популярная российская писательница, автор романа «Зулейха открывает глаза» и лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна», «Книга года». Три отрывка текста с названиями «Утро», «День» и «Вечер» расскажут об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.

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