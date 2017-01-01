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"Тотальный диктант - 2017"
8 апреля в Саранске по доброй весенней традиции пройдет ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант — 2017».
|Когда
|8 апреля, суббота, 14:00
|Где
|Главный корпус МГУ им. Н.П. Огарева (ул. Большевистская, 68)
|Стоимость билета
|Участие бесплатное
В этот день диктант охватит 19 часовых поясов на всех 6 континентах планеты. Тотальный диктант — это добровольный бесплатный диктант для всех желающих, целью которого является интерес к собственной грамотности и ее повышению. Торговая марка «Инзера» ежегодно является спонсором и предоставляет всем участникам питьевую воду.
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