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"Тотальный диктант - 2017"
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"Тотальный диктант - 2017"

8 апреля в Саранске по доброй весенней традиции пройдет ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант — 2017».

Когда8 апреля, суббота, 14:00
ГдеГлавный корпус МГУ им. Н.П. Огарева (ул. Большевистская, 68)
Стоимость билетаУчастие бесплатное

В этот день диктант охватит 19 часовых поясов на всех 6 континентах планеты. Тотальный диктант — это добровольный бесплатный диктант для всех желающих, целью которого является интерес к собственной грамотности и ее повышению. Торговая марка «Инзера» ежегодно является спонсором и предоставляет всем участникам питьевую воду.

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