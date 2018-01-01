27 сентября в ресторане «SAMOVAR» состоится кастинг конкурса «Татар кызы Мордовия — 2018».

Когда 27 сентября, четверг, 17:00 Где Народный ресторан «SAMOVAR» (ул. Большевистская, 30) Стоимость билета Вход свободный Справки по телефону 8 (917) 699-92-92

«Татар кызы Мордовия — 2018» — это уникальное событие, которое позволит татарским девушкам, проживающим на территории нашего региона, раскрыть и продемонстрировать всем свои таланты. Основной задачей конкурса является популяризация культуры, обычаев и традиций татарского народа, привлечение внимания молодежи к изучению татарского языка.

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