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"Татар кызы Мордовия - 2018"
27 сентября в ресторане «SAMOVAR» состоится кастинг конкурса «Татар кызы Мордовия — 2018».
|Когда
|27 сентября, четверг, 17:00
|Где
|Народный ресторан «SAMOVAR» (ул. Большевистская, 30)
|Стоимость билета
|Вход свободный
|Справки по телефону
|8 (917) 699-92-92
«Татар кызы Мордовия — 2018» — это уникальное событие, которое позволит татарским девушкам, проживающим на территории нашего региона, раскрыть и продемонстрировать всем свои таланты. Основной задачей конкурса является популяризация культуры, обычаев и традиций татарского народа, привлечение внимания молодежи к изучению татарского языка.
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