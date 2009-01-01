24 апреля в бизнес-инкубаторе «Молодёжный» состоятся стартап-посиделки, на которых спикером выступит бизнесмен, руководитель клуба предпринимателей «Деловар» в Саранске, депутат Государственного Собрания РМ — Юрий Левашкин.

Когда 24 апреля, вторник, 18:00 Где Бизнес-инкубатор «Молодёжный» (ул. Псковская, 2а) Справки по телефону 8 (952) 071-38-88

Существует ли формула успеха? Почему сила в единстве? Почему бизнес стоит вести не только «внутрь», но и «наружу»? Важна ли социальная составляющая при ведении своего дела? Ответы на это и многое другое вы сможете найти на ближайших стартап-посиделках.

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