14 июня состоятся стартап-посиделки «Как построить бизнес в IT», спикером которых выступит директор и основатель IT-компании «Технологии успеха» — Марат Байбиков.

Когда 14 июня, четверг, 18:00 Где Бизнес-инкубатор «Молодёжный» (ул. Псковская, 2а) Стоимость билета Участие бесплатное

В неформальной обстановке предприниматель поделится историей создания «Технологий успеха» и расскажет о трудностях и специфике ведения бизнеса в IT-сфере. В процессе обсуждения вы получите ответы на такие вопросы: на что работодатель обращает внимание при найме на работу разработчиков, веб-дизайнеров и контент-менеджеров и какие ценности компании должны быть ключевыми.

Регистрация по ссылке.

Подробности в группе Вконтакте.