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Стартап-посиделки АИР в Саранске. Марат Байбиков
14 июня состоятся стартап-посиделки «Как построить бизнес в IT», спикером которых выступит директор и основатель IT-компании «Технологии успеха» — Марат Байбиков.
|Когда
|14 июня, четверг, 18:00
|Где
|Бизнес-инкубатор «Молодёжный» (ул. Псковская, 2а)
|Стоимость билета
|Участие бесплатное
В неформальной обстановке предприниматель поделится историей создания «Технологий успеха» и расскажет о трудностях и специфике ведения бизнеса в IT-сфере. В процессе обсуждения вы получите ответы на такие вопросы: на что работодатель обращает внимание при найме на работу разработчиков, веб-дизайнеров и контент-менеджеров и какие ценности компании должны быть ключевыми.
Регистрация по ссылке.
Подробности в группе Вконтакте.
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