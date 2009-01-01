3 мая в бизнес-инкубаторе «Молодежный» состоятся очередные стартап-посиделки. На этот раз в гостях — генеральный директор ООО «Промышленное тепло» Денис Мезякаев.

Когда 3 мая, среда, 18:00 Где Бизнес-инкубатор «Молодежный», 106 коворкинг (ул. Псковская, 2а) Стоимость билета Участие бесплатное Справки по телефону 8 (927) 640-27-08

Стартап-посиделки — это неформальные встречи с представителями бизнес-сообщества Мордовии для обмена опытом, получения практических знаний, появления новых деловых контактов и просто общения.

В чём секрет успеха? Поиск ответа на этот вопрос волновал не одно поколение. Но, наверное, многие согласятся, что главное — это цель. Ведь когда у человека есть программа действий, у него есть смысл. Смысл для дисциплины, работы над собой, смысл вставать по утрам. Но зачастую целеполагание не так просто как кажется. Как же найти свою цель? Что нужно для её эффективной реализации? И каковы те самые полезные лайфхаки для предпринимателей и не только? Вот лишь малая часть того, что ждёт участников ближайших стартап-посиделок, модератором которых станет Денис Мезякаев.

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