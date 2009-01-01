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Stand Up в "Summer Jam"
8 июля в лаунж-кафе «Summer Jam» состоится большой Stand Up, на котором будет специальный гость из Ростова-на-Дону — Лев Марсел.
|Когда
|8 июля, суббота, 21:00
|Где
|Лаунж-кафе «Summer Jam» (ул. Васенко, 9)
|Стоимость билета
|Вход свободный
|Справки по телефону
|30-83-07
Лев Марсел — участник TV-проектов: «Открытый микрофон» ТНТ, «Stand Up на ТНТ», Stand Up-фестиваль «Открытый микрофон на ТНТ» (Москва), «Stand Up-фестиваль» (Санкт-Петербург) и др.
Откроют вечер резиденты @penzastandup: Артур Магасумов и Константин Догадин. Stand Up-ведущий — Андрей Фатуев.
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