8 июля в лаунж-кафе «Summer Jam» состоится большой Stand Up, на котором будет специальный гость из Ростова-на-Дону — Лев Марсел.

Когда 8 июля, суббота, 21:00 Где Лаунж-кафе «Summer Jam» (ул. Васенко, 9) Стоимость билета Вход свободный Справки по телефону 30-83-07

Лев Марсел — участник TV-проектов: «Открытый микрофон» ТНТ, «Stand Up на ТНТ», Stand Up-фестиваль «Открытый микрофон на ТНТ» (Москва), «Stand Up-фестиваль» (Санкт-Петербург) и др.

Откроют вечер резиденты @penzastandup: Артур Магасумов и Константин Догадин. Stand Up-ведущий — Андрей Фатуев.

Подробности в группе Вконтакте.