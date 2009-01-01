События

Прошедшее
Stand Up в "Summer Jam"
Нет 76

Stand Up в "Summer Jam"

8 июля в лаунж-кафе «Summer Jam» состоится большой Stand Up, на котором будет специальный гость из Ростова-на-Дону — Лев Марсел.

Когда8 июля, суббота, 21:00
ГдеЛаунж-кафе «Summer Jam» (ул. Васенко, 9)
Стоимость билетаВход свободный
Справки по телефону30-83-07

Лев Марсел — участник TV-проектов: «Открытый микрофон» ТНТ, «Stand Up на ТНТ», Stand Up-фестиваль «Открытый микрофон на ТНТ» (Москва), «Stand Up-фестиваль» (Санкт-Петербург) и др.

Откроют вечер резиденты @penzastandup: Артур Магасумов и Константин Догадин. Stand Up-ведущий — Андрей Фатуев.

Подробности в группе Вконтакте.

Ближайшие события

День семьи, любви и верности День семьи, любви и верности Завтрак в платьях Завтрак в платьях "Морской бриз"

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩