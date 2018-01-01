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Спортивная мафия для детей
15 апреля организаторы квестов для взрослых и детей «Quest Point» приглашают детей от 10 лет в студию увлечений «Солнечный Дом» для обучения игре в спортивную мафию.
|Когда
|15 апреля, воскресенье, 17:00; 18:00; 19:00
|Где
|Студия детских увлечений «Солнечный Дом» (ул. Короленко, 8)
|Стоимость билета
|Участие бесплатно
|Справки по телефону
|30-43-09
Вас ожидают профессиональные педагоги-ведущие, незабываемая веселая атмосфера игры, сладости и чай в свободном доступе. Польза от игры в спортивную мафию — несомненна. Мафия в игровой форме учит детей:
- • навыкам эффективной коммуникации;
- • способности аргументированно отстаивать свою точку зрения;
- • умению различать правду и ложь;
- • оперативной мыслительной деятельности;
- • аналитическому мышлению;
- • наблюдательности;
- • математическому счету и логике;
- • способности понимать самые разные невербальные сигналы;
- • умению принимать верные решения за максимально короткое время.
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