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Спортивная мафия для детей
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Спортивная мафия для детей

15 апреля организаторы квестов для взрослых и детей «Quest Point» приглашают детей от 10 лет в студию увлечений «Солнечный Дом» для обучения игре в спортивную мафию.

Когда15 апреля, воскресенье, 17:00; 18:00; 19:00
ГдеСтудия детских увлечений «Солнечный Дом» (ул. Короленко, 8)
Стоимость билетаУчастие бесплатно
Справки по телефону30-43-09

Вас ожидают профессиональные педагоги-ведущие, незабываемая веселая атмосфера игры, сладости и чай в свободном доступе. Польза от игры в спортивную мафию — несомненна. Мафия в игровой форме учит детей:

  • • навыкам эффективной коммуникации;
  • • способности аргументированно отстаивать свою точку зрения;
  • • умению различать правду и ложь;
  • • оперативной мыслительной деятельности;
  • • аналитическому мышлению;
  • • наблюдательности;
  • • математическому счету и логике;
  • • способности понимать самые разные невербальные сигналы;
  • • умению принимать верные решения за максимально короткое время.

Подробности в группе Вконтакте.

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