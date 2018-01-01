15 апреля организаторы квестов для взрослых и детей «Quest Point» приглашают детей от 10 лет в студию увлечений «Солнечный Дом» для обучения игре в спортивную мафию.

Когда 15 апреля, воскресенье, 17:00; 18:00; 19:00 Где Студия детских увлечений «Солнечный Дом» (ул. Короленко, 8) Стоимость билета Участие бесплатно Справки по телефону 30-43-09

Вас ожидают профессиональные педагоги-ведущие, незабываемая веселая атмосфера игры, сладости и чай в свободном доступе. Польза от игры в спортивную мафию — несомненна. Мафия в игровой форме учит детей:

• навыкам эффективной коммуникации;

• способности аргументированно отстаивать свою точку зрения;

• умению различать правду и ложь;

• оперативной мыслительной деятельности;

• аналитическому мышлению;

• наблюдательности;

• математическому счету и логике;

• способности понимать самые разные невербальные сигналы;

• умению принимать верные решения за максимально короткое время.

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