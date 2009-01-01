Три летних четверга подряд — 10, 17 и 24 августа — в кафе «Розмарин» будет проходить сольный творческий вечер Алексея Федяева. Вас ждет остроумный и харизматичный сплав стендапа, поэзии, лингвистики и духа странствий.

Когда 10 августа, четверг, 19:00

17 августа, четверг, 19:00

24 августа, четверг, 19:00 Где Кафе «Розмарин» (пер. Кириллова, 2б) Стоимость билета 250 Р Справки по телефону 31-77-70

Будучи призёром нашумевшего в поэтических коридорах страны телепроекта «Бабушка Пушкина», Лёша Федяев, бородатый учитель английского c окраины Москвы, ездит авто(р)стопом по России, изучая городское пространство и делясь неожиданными иронично-экзистенциальными историями из своих приключений.

За 2013 — 2016 годы он побывал более чем в пятидесяти городах России. Шлейф восторженных отзывов от сотен его зрителей тянется на тысячи километров, а значит, всё он делает правильно.

Стихи Алексея Федяева, делающие упор на чёткую авторскую позицию, полную хлёсткости, иронии и сарказма, цитируются даже теми, кто равнодушен к поэзии в целом. Его невымышленные истории, рассуждения на внезапные темы и познавательная информация подаются с мастерством и искренностью, которым могли бы позавидовать куда более популярные в нашей стране стендаперы.

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