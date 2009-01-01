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"Солдат вернулся с фронта"
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"Солдат вернулся с фронта"

4 мая в музейно-этнографическом комплексе «Мордовское подворье» в рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится музыкально-патриотическое мероприятие «Солдат вернулся с фронта».

Когда4 мая, четверг, 15:00
ГдеМузейно-этнографический комплекс «Мордовское подворье» (ул. Саранская, 21)
Стоимость билетаВход бесплатный
Справки по телефону47-22-49

В программе мероприятия:

  • - песни военных лет;
  • - презентация выставки «Жизнь-легенда»;
  • - фотосалон;
  • - фронтовая каша.

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