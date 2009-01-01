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"Солдат вернулся с фронта"
4 мая в музейно-этнографическом комплексе «Мордовское подворье» в рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится музыкально-патриотическое мероприятие «Солдат вернулся с фронта».
|Когда
|4 мая, четверг, 15:00
|Где
|Музейно-этнографический комплекс «Мордовское подворье» (ул. Саранская, 21)
|Стоимость билета
|Вход бесплатный
|Справки по телефону
|47-22-49
В программе мероприятия:
- - песни военных лет;
- - презентация выставки «Жизнь-легенда»;
- - фотосалон;
- - фронтовая каша.
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