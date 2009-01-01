4 мая в музейно-этнографическом комплексе «Мордовское подворье» в рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится музыкально-патриотическое мероприятие «Солдат вернулся с фронта».

Когда 4 мая, четверг, 15:00 Где Музейно-этнографический комплекс «Мордовское подворье» (ул. Саранская, 21) Стоимость билета Вход бесплатный Справки по телефону 47-22-49

В программе мероприятия: