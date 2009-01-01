8 декабря добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт Мордовия» приглашает всех на встречу добровольцев, которая состоится в бизнес-инкубаторе «Молодежный».

Когда 8 декабря, суббота, 12:00 Где Бизнес-инкубатор «Молодёжный» (ул. Псковская, 2а) Стоимость билета Участие бесплатное Справки по телефону 8 (902) 231-05-99

Не так давно в Мордовии появился поисковый отряд «Лиза Алерт». Многие, наверняка, слышали о нем. Это обычные люди, которые иногда творят чудеса. Эти чудеса возможны только тогда, когда таких людей много. Эта проблема будет актуальна всегда — нехватка людей. Участники отряда ищут пропавших в лесу и в городе. У них есть многолетний опыт, основанный на проведении тысячи успешных поисковых работ, методики, разработанные благодаря этому опыту, они проводят как масштабные учения, так и небольшие вебинары.

Регистрация по ссылке.

Подробности в группе Вконтакте.