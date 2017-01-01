29 декабря в соляной пещере «Гало Вита» вниманию детей и взрослых будет представлена авторская сказка «Соляная царица».

Когда 29 декабря, четверг, 19:00 Где Соляная пещера «Гало Вита» (ул. Коммунистическая, 89) Стоимость билета 200 Р — ребенок

300 Р — взрослый + ребенок до 7 лет Справки по телефону 30-93-05

Дети увидят волшебное представление, поиграют с Дедом Морозом и Снегурочкой, получат приятные сюрпризы и все это — в сказочном пространстве соляной пещеры, прямо во время оздоровительного сеанса.

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