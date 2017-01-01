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Сказка "Соляная царица"
29 декабря в соляной пещере «Гало Вита» вниманию детей и взрослых будет представлена авторская сказка «Соляная царица».
|Когда
|29 декабря, четверг, 19:00
|Где
|Соляная пещера «Гало Вита» (ул. Коммунистическая, 89)
|Стоимость билета
|200Р — ребенок
300Р — взрослый + ребенок до 7 лет
|Справки по телефону
|30-93-05
Дети увидят волшебное представление, поиграют с Дедом Морозом и Снегурочкой, получат приятные сюрпризы и все это — в сказочном пространстве соляной пещеры, прямо во время оздоровительного сеанса.
Подробности в группе Вконтакте.
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