С 26 мая по 11 июня на площади у Ледового Дворца впервые в Саранске будет проходить уникальное цирковое шоу «Евро цирк».

Когда 26 мая — 11 июня

18:30 — будние дни

13:00; 17:00 — выходные дни Где Площадь у Ледового Дворца (ул. Красная, 40) Стоимость билета 500 — 1200 Р Справки по телефонам 31-35-10

8 (987) 682-00-50

Только в цирке-шапито «Евро цирк» львы оседлают лошадей, и вы увидите номер мирового масштаба — летающие акробаты со стеной. Вас ждет сенсационное появление 2-х метрового робота «Титана», гонки на мотоциклах в «Байк-Мото-Шоу», ловкие жонглеры, дрессированный морской котик, африканские попугаи, испанский козлик-канатоходец и экстремальное шоу «Цепь».

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