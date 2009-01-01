23 декабря Дворец культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва приглашает детей младшего и среднего возраста на увлекательное игровое представление «Щенячий патруль в поисках Нового года!».

Когда 23 декабря, суббота, 14:00 Где Дворец культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва (ул. Полежаева, 44) Стоимость билета 150 Р Справки по телефонам 29-08-06; 23-09-36

В программе:

- яркая анимационная программа;

- шоу мыльных пузырей;

- шоу падающих шаров;

- интерактивы;

- розыгрыш призов;

- «таинственный гость»;

- Дед Мороз и Снегурочка;

- фотосессия со сказочными героями.

Подробности в группе Вконтакте.