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"Щенячий патруль в поисках Нового года!"
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"Щенячий патруль в поисках Нового года!"

23 декабря Дворец культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва приглашает детей младшего и среднего возраста на увлекательное игровое представление «Щенячий патруль в поисках Нового года!».

Когда23 декабря, суббота, 14:00
ГдеДворец культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва (ул. Полежаева, 44)
Стоимость билета150Р
Справки по телефонам29-08-06; 23-09-36

В программе:

  • - яркая анимационная программа;
  • - шоу мыльных пузырей;
  • - шоу падающих шаров;
  • - интерактивы;
  • - розыгрыш призов;
  • - «таинственный гость»;
  • - Дед Мороз и Снегурочка;
  • - фотосессия со сказочными героями.

Подробности в группе Вконтакте.

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