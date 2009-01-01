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"Щенячий патруль в поисках Нового года!"
23 декабря Дворец культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва приглашает детей младшего и среднего возраста на увлекательное игровое представление «Щенячий патруль в поисках Нового года!».
|Когда
|23 декабря, суббота, 14:00
|Где
|Дворец культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва (ул. Полежаева, 44)
|Стоимость билета
|150Р
|Справки по телефонам
|29-08-06; 23-09-36
В программе:
- - яркая анимационная программа;
- - шоу мыльных пузырей;
- - шоу падающих шаров;
- - интерактивы;
- - розыгрыш призов;
- - «таинственный гость»;
- - Дед Мороз и Снегурочка;
- - фотосессия со сказочными героями.
Подробности в группе Вконтакте.
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