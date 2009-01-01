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Семинар "Свадьба по-другому"
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Семинар "Свадьба по-другому"

18 ноября в банкетном зале «Париж» отеля «Mercure» состоится семинар для невест «Свадьба по-другому».

Когда18 ноября, воскресенье, 14:00 — 17:00
ГдеОтель «Mercure» (ул. Коммунистическая, 37)
Стоимость билетаВход свободный
Справки по телефону8 (987) 572-41-61

Подготовка к свадьбе и организация торжества — дело нелегкое, надо учесть множество деталей, продумать образы, выбрать лучших специалистов, сделать все с индивидуальным подходом. Поэтому семинар «Свадьба по-другому» — это мероприятие, которое нельзя пропускать будущим молодоженам, ведь именно на нем будет сконцентрирована самая полезная информация от топовых специалистов.

Регистрация по ссылке.

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