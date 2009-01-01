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Семинар "Свадьба по-другому"
18 ноября в банкетном зале «Париж» отеля «Mercure» состоится семинар для невест «Свадьба по-другому».
|Когда
|18 ноября, воскресенье, 14:00 — 17:00
|Где
|Отель «Mercure» (ул. Коммунистическая, 37)
|Стоимость билета
|Вход свободный
|Справки по телефону
|8 (987) 572-41-61
Подготовка к свадьбе и организация торжества — дело нелегкое, надо учесть множество деталей, продумать образы, выбрать лучших специалистов, сделать все с индивидуальным подходом. Поэтому семинар «Свадьба по-другому» — это мероприятие, которое нельзя пропускать будущим молодоженам, ведь именно на нем будет сконцентрирована самая полезная информация от топовых специалистов.
Регистрация по ссылке.
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