18 ноября в банкетном зале «Париж» отеля «Mercure» состоится семинар для невест «Свадьба по-другому».

Когда 18 ноября, воскресенье, 14:00 — 17:00 Где Отель «Mercure» (ул. Коммунистическая, 37) Стоимость билета Вход свободный Справки по телефону 8 (987) 572-41-61

Подготовка к свадьбе и организация торжества — дело нелегкое, надо учесть множество деталей, продумать образы, выбрать лучших специалистов, сделать все с индивидуальным подходом. Поэтому семинар «Свадьба по-другому» — это мероприятие, которое нельзя пропускать будущим молодоженам, ведь именно на нем будет сконцентрирована самая полезная информация от топовых специалистов.

Регистрация по ссылке.

Событие Вконтакте.