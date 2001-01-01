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Семинар "13 фишек от TOP13"
11 марта в музее им. С.Д. Эрьзи уникальное по своей концепции и содержанию мероприятие «13 фишек от ТОР13» уже в третий раз соберет невест и женихов, которым не безразлична судьба своего «лучшего дня в жизни».
|Когда
|11 марта, воскресенье, 15:00
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
|Стоимость билета
|Вход свободный (по предварительной регистрации)
|Справки по телефону
|30-71-09
За полтора часа топовые ведущие республики разложат такой масштабный и волнительный праздник, как свадьба, по полочкам, что позволит вам быть во всеоружии и отбросить лишнее волнение при подготовке. А после интенсива вы сможете задать все интересующие вопросы ведущим в неформальной обстановке.
Подробности в группе Вконтакте.
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