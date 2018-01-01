12 июня в честь празднования Дня города в Саранске состоится семейный фестиваль «Парад колясок-2018», организатором которого выступит интернет-портал «Deti.life».

Когда 12 июня, вторник, 10:00 Где Парк культуры и отдыха Пролетарского района (пр-кт 60 лет Октября, 2а) Справки по телефону 24-55-69

К участию приглашаются активные молодые родители с малышами. Проявите свою фантазию, сделайте самый оригинальный дизайн детского транспорта и выиграйте ценные призы от партнеров мероприятия. А также вас ждёт развлекательная программа от всеми любимых героев мультфильма «Три кота», аквагрим и многое другое.

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