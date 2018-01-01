События
Прошедшее
Нет 101
Семейный фестиваль "Парад колясок-2018"
12 июня в честь празднования Дня города в Саранске состоится семейный фестиваль «Парад колясок-2018», организатором которого выступит интернет-портал «Deti.life».
|Когда
|12 июня, вторник, 10:00
|Где
|Парк культуры и отдыха Пролетарского района (пр-кт 60 лет Октября, 2а)
|Справки по телефону
|24-55-69
К участию приглашаются активные молодые родители с малышами. Проявите свою фантазию, сделайте самый оригинальный дизайн детского транспорта и выиграйте ценные призы от партнеров мероприятия. А также вас ждёт развлекательная программа от всеми любимых героев мультфильма «Три кота», аквагрим и многое другое.
Подробности в группе Вконтакте.
Оставить комментарий