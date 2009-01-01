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"Santa Girls" или "О чем молчат снегурочки"
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"Santa Girls" или "О чем молчат снегурочки"

10 декабря в ресторане «Мордовское подворье» состоится новогодний «Завтрак в платьях», темой которого будет «Santa Girls» или «О чем молчат снегурочки».

Когда10 декабря, воскресенье, 11:00
ГдеРесторан «Мордовское подворье» (ул. Саранская, 21)
Стоимость билета500Р

«Завтрак в платьях» — это международный проект, покоривший сердца девушек более 30 городов России, Казахстана и Украины, который продолжает шагать по Республике Мордовия с гордой улыбкой и на высоких каблуках, это девичник с множеством новых знакомств, ярких эмоций и женскими секретами.

Дресс-код предстоящего мероприятия: красный, белый, серебро, золото, все оттенки синего, новогодние аксессуары.

Вас ожидает:

  • - яркая тематическая фотосессия;
  • - подарки и призы для каждой участницы;
  • - познавательные мастер-классы;
  • - встреча с интересными людьми;
  • - получение сертификатов и скидок от партнеров;
  • - развлекательная программа с лучшими артистами города и вкусняшки, поднимающие настроение.

Подробности в группе Вконтакте.

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