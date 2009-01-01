События
Прошедшее
Нет 129
"Santa Girls" или "О чем молчат снегурочки"
10 декабря в ресторане «Мордовское подворье» состоится новогодний «Завтрак в платьях», темой которого будет «Santa Girls» или «О чем молчат снегурочки».
|Когда
|10 декабря, воскресенье, 11:00
|Где
|Ресторан «Мордовское подворье» (ул. Саранская, 21)
|Стоимость билета
|500Р
«Завтрак в платьях» — это международный проект, покоривший сердца девушек более 30 городов России, Казахстана и Украины, который продолжает шагать по Республике Мордовия с гордой улыбкой и на высоких каблуках, это девичник с множеством новых знакомств, ярких эмоций и женскими секретами.
Дресс-код предстоящего мероприятия: красный, белый, серебро, золото, все оттенки синего, новогодние аксессуары.
Вас ожидает:
- - яркая тематическая фотосессия;
- - подарки и призы для каждой участницы;
- - познавательные мастер-классы;
- - встреча с интересными людьми;
- - получение сертификатов и скидок от партнеров;
- - развлекательная программа с лучшими артистами города и вкусняшки, поднимающие настроение.
Подробности в группе Вконтакте.
Оставить комментарий