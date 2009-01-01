10 декабря в ресторане «Мордовское подворье» состоится новогодний «Завтрак в платьях», темой которого будет «Santa Girls» или «О чем молчат снегурочки».

Когда 10 декабря, воскресенье, 11:00 Где Ресторан «Мордовское подворье» (ул. Саранская, 21) Стоимость билета 500 Р

«Завтрак в платьях» — это международный проект, покоривший сердца девушек более 30 городов России, Казахстана и Украины, который продолжает шагать по Республике Мордовия с гордой улыбкой и на высоких каблуках, это девичник с множеством новых знакомств, ярких эмоций и женскими секретами.

Дресс-код предстоящего мероприятия: красный, белый, серебро, золото, все оттенки синего, новогодние аксессуары.

Вас ожидает:

- яркая тематическая фотосессия;

- подарки и призы для каждой участницы;

- познавательные мастер-классы;

- встреча с интересными людьми;

- получение сертификатов и скидок от партнеров;

- развлекательная программа с лучшими артистами города и вкусняшки, поднимающие настроение.

Подробности в группе Вконтакте.