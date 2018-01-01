8 октября в актовом зале бизнес-инкубатора «Молодежный» пройдет онлайн-трансляция большого разговора школы великих книг по теме «Ребёнок 2018: покупать или нет?».

Когда 8 октября, понедельник, 19:00 Где Бизнес-инкубатор «Молодёжный» (ул. Псковская, 2а) Стоимость билета 1000 Р Справки по телефону 8 (927) 184-84-22

Большой разговор о детях — это возможность вместе поразмыслить над вопросами:

- Кто растет рядом со мной на самом деле?

- Кем является для меня ребенок?

- Что я делаю и зачем?

- Вырастет уникальная личность или «ответ» на типовой социальный заказ общества?

Подробности на сайте.