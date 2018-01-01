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"Ребёнок 2018: покупать или нет?"
8 октября в актовом зале бизнес-инкубатора «Молодежный» пройдет онлайн-трансляция большого разговора школы великих книг по теме «Ребёнок 2018: покупать или нет?».
|Когда
|8 октября, понедельник, 19:00
|Где
|Бизнес-инкубатор «Молодёжный» (ул. Псковская, 2а)
|Стоимость билета
|1000Р
|Справки по телефону
|8 (927) 184-84-22
Большой разговор о детях — это возможность вместе поразмыслить над вопросами:
- - Кто растет рядом со мной на самом деле?
- - Кем является для меня ребенок?
- - Что я делаю и зачем?
- - Вырастет уникальная личность или «ответ» на типовой социальный заказ общества?
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