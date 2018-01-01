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"Ребёнок 2018: покупать или нет?"
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"Ребёнок 2018: покупать или нет?"

8 октября в актовом зале бизнес-инкубатора «Молодежный» пройдет онлайн-трансляция большого разговора школы великих книг по теме «Ребёнок 2018: покупать или нет?».

Когда8 октября, понедельник, 19:00
ГдеБизнес-инкубатор «Молодёжный» (ул. Псковская, 2а)
Стоимость билета1000Р
Справки по телефону8 (927) 184-84-22

Большой разговор о детях — это возможность вместе поразмыслить над вопросами:

  • - Кто растет рядом со мной на самом деле?
  • - Кем является для меня ребенок?
  • - Что я делаю и зачем?
  • - Вырастет уникальная личность или «ответ» на типовой социальный заказ общества?

Подробности на сайте.

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