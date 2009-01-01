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"Python-event"
Под конец лета ведущие специалисты направления «Python» компании «SimbirSoft» подготовили яркое событие — «Python-event». 24 августа они дадут рецепт быстрого старта и поделятся секретами профессионального роста.
|Когда
|24 августа, четверг, 18:00
|Где
|БЦ «Премьер» (ул. Строительная, 2а)
|Стоимость билета
|Участие бесплатное
Вы узнаете о возможностях языка и полезных инструментах, а также услышите рассказы об интересных проектах и перспективах развития «Python».
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