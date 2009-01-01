Под конец лета ведущие специалисты направления «Python» компании «SimbirSoft» подготовили яркое событие — «Python-event». 24 августа они дадут рецепт быстрого старта и поделятся секретами профессионального роста.

Когда 24 августа, четверг, 18:00 Где БЦ «Премьер» (ул. Строительная, 2а) Стоимость билета Участие бесплатное

Вы узнаете о возможностях языка и полезных инструментах, а также услышите рассказы об интересных проектах и перспективах развития «Python».

Регистрация по ссылке.

Событие Вконтакте.