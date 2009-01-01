8 сентября на территории Мордовского заповедника им. П.Г. Смидовича состоится третий фестиваль заповедников и национальных парков России.

Когда 8 сентября, суббота, 11:00 Где Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича, центральная усадьба (Республика Мордовия, Темниковский район, пос. Пушта) Стоимость билета 200 Р

бесплатный вход — для детей до 7 лет, пенсионеров, ветеранов ВОВ и труда Справки по телефону 8 (937) 518-78-10

В программе фестиваля:

- выступление ансамблей и творческих коллективов Республики Мордовия;

- дегустация блюд заповедной кухни;

- дегустация блюд национальных кухонь;

- дегустация оригинальных блюд от шеф-поваров Нижегородской области;

- мастер-классы;

- интерактивные площадки;

- мастерские ремесленников.

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