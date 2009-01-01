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"Пятнистый гастрономический фест"
8 сентября на территории Мордовского заповедника им. П.Г. Смидовича состоится третий фестиваль заповедников и национальных парков России.
|Когда
|8 сентября, суббота, 11:00
|Где
|Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича, центральная усадьба (Республика Мордовия, Темниковский район, пос. Пушта)
|Стоимость билета
|200Р
бесплатный вход — для детей до 7 лет, пенсионеров, ветеранов ВОВ и труда
|Справки по телефону
|8 (937) 518-78-10
В программе фестиваля:
- - выступление ансамблей и творческих коллективов Республики Мордовия;
- - дегустация блюд заповедной кухни;
- - дегустация блюд национальных кухонь;
- - дегустация оригинальных блюд от шеф-поваров Нижегородской области;
- - мастер-классы;
- - интерактивные площадки;
- - мастерские ремесленников.
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