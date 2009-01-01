События

Предстоящее
"Пятнистый гастрономический фест"
Нет 16

"Пятнистый гастрономический фест"

8 сентября на территории Мордовского заповедника им. П.Г. Смидовича состоится третий фестиваль заповедников и национальных парков России.

Когда8 сентября, суббота, 11:00
ГдеМордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича, центральная усадьба (Республика Мордовия, Темниковский район, пос. Пушта)
Стоимость билета200Р
бесплатный вход — для детей до 7 лет, пенсионеров, ветеранов ВОВ и труда
Справки по телефону8 (937) 518-78-10

В программе фестиваля:

  • - выступление ансамблей и творческих коллективов Республики Мордовия;
  • - дегустация блюд заповедной кухни;
  • - дегустация блюд национальных кухонь;
  • - дегустация оригинальных блюд от шеф-поваров Нижегородской области;
  • - мастер-классы;
  • - интерактивные площадки;
  • - мастерские ремесленников.

Событие Вконтакте.

Ближайшие события

Фотошкола в Фотошкола в "МХАТике"

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩