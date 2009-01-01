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"Пятнистый фест"
9 сентября на территории Мордовского заповедника им. П.Г. Смидовича состоится «Пятнистый фест» — фестиваль заповедников и национальных парков России, посвященный Году особо охраняемых территорий и Году экологии.
|Когда
|9 сентября, суббота, 11:00 — 18:00
|Где
|Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича (Республика Мордовия, Темниковский район, пос. Пушта)
|Стоимость билета
|150Р
|Справки по телефону
|8 (937) 518-78-10
Посетители этого масштабного гастрономического праздника смогут испробовать блюда русской, мордовской, марийской, башкирской и калмыцкой национальных кухонь. Кроме этого, состоятся мастер-классы по приготовлению пищи от лучших поваров Саранска и Нижнего Новгорода. А выступления творческих коллективов Мордовии никого не оставят равнодушными. Также гости мероприятия смогут научиться гончарному искусству, резьбе по дереву и полхов-майданской росписи.
Для гостей и жителей столицы Мордовии будет организован транспорт.
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