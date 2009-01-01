События

Предстоящее
"Пятнистый фест"
Нет 24

"Пятнистый фест"

9 сентября на территории Мордовского заповедника им. П.Г. Смидовича состоится «Пятнистый фест» — фестиваль заповедников и национальных парков России, посвященный Году особо охраняемых территорий и Году экологии.

Когда9 сентября, суббота, 11:00 — 18:00
ГдеМордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича (Республика Мордовия, Темниковский район, пос. Пушта)
Стоимость билета150Р
Справки по телефону8 (937) 518-78-10

Посетители этого масштабного гастрономического праздника смогут испробовать блюда русской, мордовской, марийской, башкирской и калмыцкой национальных кухонь. Кроме этого, состоятся мастер-классы по приготовлению пищи от лучших поваров Саранска и Нижнего Новгорода. А выступления творческих коллективов Мордовии никого не оставят равнодушными. Также гости мероприятия смогут научиться гончарному искусству, резьбе по дереву и полхов-майданской росписи.

Для гостей и жителей столицы Мордовии будет организован транспорт.

Событие Вконтакте.

Ближайшие события

"Python-event" Концерт Концерт "FEDUK" в Саранске

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩