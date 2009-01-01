События
Прошедшее
Нет 54
"Путь мечты в жизнь"
14 декабря в «Кубик Рубикова» пройдет мастер-класс от частного психолога, специалиста по арт-терапии — Анастасии Свербихиной «Путь мечты в жизнь».
|Когда
|14 декабря, четверг, 19:00
|Где
|Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
|Стоимость билета
|400Р
Желания всегда исполняются. Главное — знать, чего вы хотите на самом деле. Ведь нужно не только правильно мечтать, но и рассказать об этом Вселенной. Благодаря мастер-классу «Путь мечты в жизнь» вы получите реальные изменения в своей жизни. Увидите сами, как работает Карта Желаний, а также вас ожидают примеры исполненных желаний реальных людей.
Подробности в группе Вконтакте.
Оставить комментарий