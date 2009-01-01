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"Путь мечты в жизнь"
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"Путь мечты в жизнь"

14 декабря в «Кубик Рубикова» пройдет мастер-класс от частного психолога, специалиста по арт-терапии — Анастасии Свербихиной «Путь мечты в жизнь».

Когда14 декабря, четверг, 19:00
ГдеSmart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
Стоимость билета400Р

Желания всегда исполняются. Главное — знать, чего вы хотите на самом деле. Ведь нужно не только правильно мечтать, но и рассказать об этом Вселенной. Благодаря мастер-классу «Путь мечты в жизнь» вы получите реальные изменения в своей жизни. Увидите сами, как работает Карта Желаний, а также вас ожидают примеры исполненных желаний реальных людей.

Подробности в группе Вконтакте.

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