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Открытие парка футбола
14 апреля на Советской площади Саранска состоится церемония открытия парка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
|Когда
|14 апреля, суббота, 13:00
|Где
|г. Саранск, Советская площадь
|Стоимость билета
|Вход свободный
Посетителей парка ждет яркая и разнообразная программа: мастер-классы и автограф-сессии, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы и билеты на Чемпионат мира по футболу.
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