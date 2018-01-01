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Открытие парка футбола
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Открытие парка футбола

14 апреля на Советской площади Саранска состоится церемония открытия парка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Когда14 апреля, суббота, 13:00
Гдег. Саранск, Советская площадь
Стоимость билетаВход свободный

Посетителей парка ждет яркая и разнообразная программа: мастер-классы и автограф-сессии, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы и билеты на Чемпионат мира по футболу.

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