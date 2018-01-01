14 апреля на Советской площади Саранска состоится церемония открытия парка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Когда 14 апреля, суббота, 13:00 Где г. Саранск, Советская площадь Стоимость билета Вход свободный

Посетителей парка ждет яркая и разнообразная программа: мастер-классы и автограф-сессии, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы и билеты на Чемпионат мира по футболу.