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Открытие фестиваля болельщиков FIFA
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Открытие фестиваля болельщиков FIFA

12 июня, в День города, на Советской площади пройдут мероприятия, посвященные торжественной церемонии открытия фестиваля болельщиков FIFA.

Когда12 июня, вторник, 16:00
Гдег. Саранск, Советская площадь
Стоимость билетаВход свободный

Программа открытия фестиваля болельщиков FIFA:

  • 16:00 — открытие ворот фестиваля болельщиков FIFA;
  • 16:30 — DJ-сет; работа игровых зон и зон коммерческих партнеров;
  • 18:00 — красочная театрализованная церемония открытия фестиваля болельщиков FIFA в Саранске;
  • 19:00 — выступление творческих коллективов Республики Мордовия;
  • 19:35 — выступление поп-рок группы «Город 312»;
  • 20:30 — выступление группы «October Sun»;
  • 21:00 — DJ-сет от «Swanky Tunes» — одного из самых известных DJ-проектов России;
  • 22:10 — праздничный салют.

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