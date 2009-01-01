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Открытие фестиваля болельщиков FIFA
12 июня, в День города, на Советской площади пройдут мероприятия, посвященные торжественной церемонии открытия фестиваля болельщиков FIFA.
|Когда
|12 июня, вторник, 16:00
|Где
|г. Саранск, Советская площадь
|Стоимость билета
|Вход свободный
Программа открытия фестиваля болельщиков FIFA:
- 16:00 — открытие ворот фестиваля болельщиков FIFA;
- 16:30 — DJ-сет; работа игровых зон и зон коммерческих партнеров;
- 18:00 — красочная театрализованная церемония открытия фестиваля болельщиков FIFA в Саранске;
- 19:00 — выступление творческих коллективов Республики Мордовия;
- 19:35 — выступление поп-рок группы «Город 312»;
- 20:30 — выступление группы «October Sun»;
- 21:00 — DJ-сет от «Swanky Tunes» — одного из самых известных DJ-проектов России;
- 22:10 — праздничный салют.
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