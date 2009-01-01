12 июня, в День города, на Советской площади пройдут мероприятия, посвященные торжественной церемонии открытия фестиваля болельщиков FIFA.

Когда 12 июня, вторник, 16:00 Где г. Саранск, Советская площадь Стоимость билета Вход свободный

Программа открытия фестиваля болельщиков FIFA: