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"Особенности национальной охоты"
24 февраля на стоянке стадиона «Старт» начнется первая игра нового сезона для азартных и увлеченных автолюбителей — автоквест-схватка «Особенности национальной охоты».
|Когда
|24 февраля, суббота, 19:00
|Где
|Стадион «Старт», парковка (ул. Московская, 12)
|Стоимость билета
|1500Р
|Справки по телефону
|8 (927) 179-35-95
Каждый человек в душе охотник. Это заложено в нашей природе с начала времен. В любом из нас живет первобытный инстинкт добытчика. Но в отличие от древних предков, которые охотились на дичь, современный человек охотится за успехом, славой, наградой, признанием, деньгами... Удачной всем охоты!
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