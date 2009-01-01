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"Особенности национальной охоты"
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"Особенности национальной охоты"

24 февраля на стоянке стадиона «Старт» начнется первая игра нового сезона для азартных и увлеченных автолюбителей — автоквест-схватка «Особенности национальной охоты».

Когда24 февраля, суббота, 19:00
ГдеСтадион «Старт», парковка (ул. Московская, 12)
Стоимость билета1500Р
Справки по телефону8 (927) 179-35-95

Каждый человек в душе охотник. Это заложено в нашей природе с начала времен. В любом из нас живет первобытный инстинкт добытчика. Но в отличие от древних предков, которые охотились на дичь, современный человек охотится за успехом, славой, наградой, признанием, деньгами... Удачной всем охоты!

Подробности в группе Вконтакте.

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