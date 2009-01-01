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Open-door в стиле FIFA
7 июля в дилерском центре «KIA» — «Саранскмоторс» при поддержке «Радио Record» состоится день открытых дверей в стилистике FIFA.
|Когда
|7 июля, суббота, 12:00
|Где
|Автоцентр ТД «Саранскмоторс» KIA (ул. Строительная, 4Б)
|Стоимость билета
|Вход свободный
|Справки по телефону
|22-32-32
В программе: развлечения от лучших ведущих Саранска, чудеса для детей и взрослых от мастерской детских праздников, футбольная фотозона, фуршет, выступление кавер-бенда, конкурсы, розыгрыш подарков от партнеров и, конечно, посещение автосервиса для самых любопытных.
Подробности в группе Вконтакте.
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