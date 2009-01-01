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Open-door в стиле FIFA
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Open-door в стиле FIFA

7 июля в дилерском центре «KIA» — «Саранскмоторс» при поддержке «Радио Record» состоится день открытых дверей в стилистике FIFA.

Когда7 июля, суббота, 12:00
ГдеАвтоцентр ТД «Саранскмоторс» KIA (ул. Строительная, 4Б)
Стоимость билетаВход свободный
Справки по телефону22-32-32

В программе: развлечения от лучших ведущих Саранска, чудеса для детей и взрослых от мастерской детских праздников, футбольная фотозона, фуршет, выступление кавер-бенда, конкурсы, розыгрыш подарков от партнеров и, конечно, посещение автосервиса для самых любопытных.

Подробности в группе Вконтакте.

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