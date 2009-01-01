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Новогодняя ледовая сказка "Жар-птица"
Жители и гости столицы Мордовии имеют возможность посетить уникальное представление. Только 4 января в Ледовом Дворце будет представлена новогодняя ледовая сказка «Жар-птица».
|Когда
|4 января, четверг, 12:00
|Где
|ГАУ РМ «Ледовый Дворец» (ул. Красная, 40)
|Стоимость билета
|500 — 1500Р
|Справки по телефону
|30-10-59
Насладиться ярким и красивым шоу, а также культурно отдохнуть можно всей семьей или в компании друзей. На лед выйдут победители российских и международных соревнований по фигурному катанию. Выступление станет зрелищным благодаря участию цирковых артистов.
Зрители надолго запомнят новогоднюю сказку. Авторами музыки и сценария стали композитор, народный артист России Вячеслав Добрынин и известный поэт-песенник, лауреат телевизионных фестивалей «Песня года» Михаил Шабров. В выступлении примет участие чемпионка мира по фигурному катанию.
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