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Новогодний турнир по покеру
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Новогодний турнир по покеру

12 января «Кубик Рубикова» приглашает на Новогодний турнир по покеру, приуроченный к Старому Новому году.

Когда12 января, четверг, 19:00
ГдеSmart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
Стоимость билетаБез дополнительной оплаты, по расценкам «Кубик Рубикова»

Интересные игроки, интересная игра, комфортное место. Победитель получит специальный подарок — неделю безлимита в «Кубик Рубикова».

Подробности в группе Вконтакте.

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"Рождественский джаз" "Старый Новый год"

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