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Новогодний турнир по покеру
12 января «Кубик Рубикова» приглашает на Новогодний турнир по покеру, приуроченный к Старому Новому году.
|Когда
|12 января, четверг, 19:00
|Где
|Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
|Стоимость билета
|Без дополнительной оплаты, по расценкам «Кубик Рубикова»
Интересные игроки, интересная игра, комфортное место. Победитель получит специальный подарок — неделю безлимита в «Кубик Рубикова».
Подробности в группе Вконтакте.
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