События

Предстоящее
"Новый год 2018"
Нет 34

"Новый год 2018"

31 декабря на Советской площади Саранска пройдут праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового 2018 года.

Когда31 декабря, воскресенье, 15:00 — 22:00
Гдег. Саранск, Советская площадь
Стоимость билетаВход свободный

Программа представлений:

  • 15:00 — новогодний спортивный проект «На старте Я и вся моя семья!»;
  • 15:30 — «Новогодний Чемпионат Дедов Морозов и Снегурочек»;
  • 16:00 — концерт творческих коллективов «Песни новогоднего города»;
  • 17:00 — праздничный концерт «Хиты уходящего года» мастеров искусств РМ и артистов Мордовской Государственной филармонии;
  • 18:00 — «Салют, Саранск!», театр-балаган ростовых кукол и кукол-великанов;
  • 18:15 — концерт театра песни «Росичи»;
  • 19:15 — концерт мордовского государственного ансамбля «Умарина»;
  • 20:30 — 22:00 — дискотека от DJ&MC Ruslan Niyazov и DJ Relax (г. Нижний Новгород).

Ближайшие события

"Музейные каникулы, или как Шарик и Матроскин Деда Мороза искали" Новогодняя ледовая сказка Новогодняя ледовая сказка "Жар-птица"

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩