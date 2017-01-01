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Нет 27
"Новый год 2017"
31 декабря на Советской площади Саранска пройдут праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового 2017 года.
|Когда
|31 декабря, суббота, 15:00 — 22:00
|Где
|г. Саранск, Советская площадь
|Стоимость билета
|Вход свободный
Программа представлений:
- 15:00 — новогодний спортивный проект «На старте Я и вся моя семья!»;
- 16:00 — концерт творческих коллективов;
- 17:00 — концерт театра песни «Росичи»;
- 18:00 — «Салют, Саранск!» — свето-пиротехническое шоу; «Новогоднее шоу» — театр-балаган ростовых кукол и кукол-великанов;
- 18:15 — концерт мордовского государственного ансамбля песни и танца «Умарина»;
- 19:15 — праздничный концерт мастеров искусств Республики Мордовии и артистов Мордовской Государственной филармонии;
- 20:30 — 22:00 — танцевальный шоу-проект от DJ&MCNemov и DJRelax (г. Нижний Новгород).
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