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"Новый год 2017"
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"Новый год 2017"

31 декабря на Советской площади Саранска пройдут праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового 2017 года.

Когда31 декабря, суббота, 15:00 — 22:00
Гдег. Саранск, Советская площадь
Стоимость билетаВход свободный

Программа представлений:

  • 15:00 — новогодний спортивный проект «На старте Я и вся моя семья!»;
  • 16:00 — концерт творческих коллективов;
  • 17:00 — концерт театра песни «Росичи»;
  • 18:00 — «Салют, Саранск!» — свето-пиротехническое шоу; «Новогоднее шоу» — театр-балаган ростовых кукол и кукол-великанов;
  • 18:15 — концерт мордовского государственного ансамбля песни и танца «Умарина»;
  • 19:15 — праздничный концерт мастеров искусств Республики Мордовии и артистов Мордовской Государственной филармонии;
  • 20:30 — 22:00 — танцевальный шоу-проект от DJ&MCNemov и DJRelax (г. Нижний Новгород).

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