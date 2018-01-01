4 ноября Мордовская филармония присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств — 2018», которая пройдет под слоганом «Искусство объединяет».

Когда 4 ноября, воскресенье, 18:00 — 22:00 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета Вход свободный

Программа мероприятий в фойе, 1 этаж:

- художники представят свои работы, а также поделятся опытом создания техники «Шарж»;

- выставка национальных костюмов Дома народного творчества;

18:30 — 19:50 — камерный оркестр Республики Мордовия под руководством заслуженного деятеля искусств РМ Евгении Щербаковой, с участием Народной артистки РМ Елены Алышевой;

- дуэт Людмила Круг (скрипка) и Александр Авдонин (гитара).

Программа мероприятий в фойе, 2 этаж: