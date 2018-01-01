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"Ночь искусств - 2018" в РДК
4 ноября Мордовская филармония присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств — 2018», которая пройдет под слоганом «Искусство объединяет».
|Когда
|4 ноября, воскресенье, 18:00 — 22:00
|Где
|Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39)
|Стоимость билета
|Вход свободный
Программа мероприятий в фойе, 1 этаж:
- - художники представят свои работы, а также поделятся опытом создания техники «Шарж»;
- - выставка национальных костюмов Дома народного творчества;
- 18:30 — 19:50 — камерный оркестр Республики Мордовия под руководством заслуженного деятеля искусств РМ Евгении Щербаковой, с участием Народной артистки РМ Елены Алышевой;
- - дуэт Людмила Круг (скрипка) и Александр Авдонин (гитара).
Программа мероприятий в фойе, 2 этаж:
- 20:00 — 20:30 — фольклорный ансамбль «Келу»им. Г.И. Сураева-Королева;
- 20:40 — 21:10 — фольклорный ансамбль «Торама»;
- 21:15 — 21:45 — ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» имени С. Балабана.
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