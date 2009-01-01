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"МультиКосмос"
18 февраля впервые в Саранске будет представлено мультимедийное шоу для детей и взрослых «МультиКосмос», в ходе действия которого зрители отправятся в увлекательное путешествие по космическому пространству и спасут Солнечную систему от Черной дыры.
|Когда
|18 февраля, воскресенье, 11:00 и 13:30
|Где
|Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
|Стоимость билета
|от 200Р
|Справки по телефону
|23-21-16
Шоу для детей и взрослых «МультиКосмос» это:
- - развлекательная и образовательная программа;
- - возможность управления развитием событий;
- - зрелищное световое шоу;
- - космические явления;
- - 3D-картины с планетами-гигантами;
- - общение с инопланетянами;
- - современные гаджеты для управления космическим кораблем.
«Космическая академия» объявляет набор курсантов, которым предстоит выполнить миссию, полную приключений и интересных заданий. Зрители шоу вместе с главными героями пронесутся через Солнечную систему, чтобы спасти всю Галактику. Стать пассажиром космического корабля может любой желающий вне зависимости от возраста.
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