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"МультиКосмос"
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"МультиКосмос"

18 февраля впервые в Саранске будет представлено мультимедийное шоу для детей и взрослых «МультиКосмос», в ходе действия которого зрители отправятся в увлекательное путешествие по космическому пространству и спасут Солнечную систему от Черной дыры.

Когда18 февраля, воскресенье, 11:00 и 13:30
ГдеГосударственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36)
Стоимость билетаот 200Р
Справки по телефону23-21-16

Шоу для детей и взрослых «МультиКосмос» это:

  • - развлекательная и образовательная программа;
  • - возможность управления развитием событий;
  • - зрелищное световое шоу;
  • - космические явления;
  • - 3D-картины с планетами-гигантами;
  • - общение с инопланетянами;
  • - современные гаджеты для управления космическим кораблем.

«Космическая академия» объявляет набор курсантов, которым предстоит выполнить миссию, полную приключений и интересных заданий. Зрители шоу вместе с главными героями пронесутся через Солнечную систему, чтобы спасти всю Галактику. Стать пассажиром космического корабля может любой желающий вне зависимости от возраста.

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