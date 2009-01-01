18 февраля впервые в Саранске будет представлено мультимедийное шоу для детей и взрослых «МультиКосмос», в ходе действия которого зрители отправятся в увлекательное путешествие по космическому пространству и спасут Солнечную систему от Черной дыры.

Когда 18 февраля, воскресенье, 11:00 и 13:30 Где Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета от 200 Р Справки по телефону 23-21-16

Шоу для детей и взрослых «МультиКосмос» это:

- развлекательная и образовательная программа;

- возможность управления развитием событий;

- зрелищное световое шоу;

- космические явления;

- 3D-картины с планетами-гигантами;

- общение с инопланетянами;

- современные гаджеты для управления космическим кораблем.

«Космическая академия» объявляет набор курсантов, которым предстоит выполнить миссию, полную приключений и интересных заданий. Зрители шоу вместе с главными героями пронесутся через Солнечную систему, чтобы спасти всю Галактику. Стать пассажиром космического корабля может любой желающий вне зависимости от возраста.

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