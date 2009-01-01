С 27 января по 18 февраля в Саранске будет гастролировать звёздный состав Московского цирка Никулина в лице всемирно известных укротителей тигров — Артура и Карины Багдасаровых, которые представят своё непередаваемое авторское шоу «Планета 13».

Когда 27 января — 18 февраля Где СК «Мордовия» (ул. Строительная, 13) Справки по телефонам 8 (800) 770-06-28

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Карина и Артур не только укротители и ведущие спектакля, но и продюсеры собственного шоу, поэтому за высокое качество программы можно не беспокоиться. «Планета 13» — это изобилие непередаваемых эмоций, от которых бросает то в смех, то в страх; синтез красоты и невероятных трюков. Бурные эмоции не покинут ни одного зрителя до самого конца представления.