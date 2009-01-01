14 февраля на сцене РДК состоится самое ожидаемое событие студентов «Мистер и Мисс университета», в котором впервые в истории МГУ им. Н.П. Огарёва будут объединены традиционные конкурсы «Сокол Ясный» и «Сударушка».

Когда 14 февраля, среда, 18:30 Где Республиканский Дворец Культуры (ул. Пролетарская, 39) Стоимость билета 250 Р

Конкурсанты, а это 16 юношей и 16 девушек, представители факультетов и институтов вуза, в полной мере раскроют перед зрителями и жюри конкурса свои таланты, посоревнуются в красоте и смекалке. Не пропустите самое красивое шоу молодости и таланта и обязательно приходите поддержать участников.