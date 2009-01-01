9 апреля в ТРЦ «Сити-Парк» состоится событие, которого так ждали саранские болельщики и ценители красоты — предварительный этап всероссийского конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ» — «Мисс ФК «Мордовия».

Когда 9 апреля, воскресенье, 15:00 Где ТРЦ «Сити-Парк», цокольный этаж (ул. Волгоградская, 71) Стоимость билета Вход свободный

Участниц ждут нелёгкие испытания — потенциальные «мисс» должны будут продемонстрировать технику владения мячом, эрудицию и таланты, а также, разумеется, сразить жюри обаянием и внешними данными во время дефиле в вечерних платьях.

Победительница представит любимый футбольный клуб «Мордовия» в финале конкурса, который пройдёт в конце мая в Москве.

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