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Мегалагерь в "Тыкве"
С 23 июля по 2 августа и с 3 по 12 августа в праздничном агентстве «Тыква» будет работать детский лагерь с очень насыщенной программой.
|Когда
|23 июля — 2 августа; 09:00 — 13:00
3 — 12 августа; 09:00 — 13:00
|Где
|Праздничное агентство «Тыква» (ул. Льва Толстого, 23)
|Стоимость билета
|5000Р
|Справки по телефону
|8 (917) 007-45-15
Ваших детей ждут: мастер-классы, квесты, анимация, настольные игры, батут, сухой бассейн, кикер (футбольный стол), X-box 360 kinect и многое другое.
Первая группа: дети 4 — 7 лет; вторая группа: дети 8 — 13 лет.
Подробности в группе Вконтакте.
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