С 23 июля по 2 августа и с 3 по 12 августа в праздничном агентстве «Тыква» будет работать детский лагерь с очень насыщенной программой.

Когда 23 июля — 2 августа; 09:00 — 13:00

3 — 12 августа; 09:00 — 13:00 Где Праздничное агентство «Тыква» (ул. Льва Толстого, 23) Стоимость билета 5000 Р Справки по телефону 8 (917) 007-45-15

Ваших детей ждут: мастер-классы, квесты, анимация, настольные игры, батут, сухой бассейн, кикер (футбольный стол), X-box 360 kinect и многое другое.

Первая группа: дети 4 — 7 лет; вторая группа: дети 8 — 13 лет.

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