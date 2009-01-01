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"Мечты любят внимание"
23 декабря «Кубик Рубикова» приглашает на психологический мастер-класс по созданию карты желаний «Мечты любят внимание». Проводить его будет частный психолог, сертифицированный специалист по арт-терапии — Свербихина Анастасия.
|Когда
|23 декабря, пятница, 19:00
|Где
|Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
|Стоимость билета
|400Р
Наступает волшебный и волнующий праздник — Новый год. И это самый лучший период, чтобы понять чего вы хотите, по-детски помечтать и загадать желания. Иногда бывает так, что очень сложно исполнить желание человека, о котором никто, кроме его самого, не знает. А еще сложнее, когда сам человек его четко не сформулировал. Именно для этого нужна Карта желаний. Те, кто уже когда-то делал подобные карты, подтвердят наглядно и примерами: «Работает! Желания исполняются!».
Результаты мастер-класса:
- - вы узнаете историю и механизмы создания карты желаний;
- - научитесь формулировать мысли и цели;
- - наметите первые шаги к реализации выбранных желаний;
- - освоите технику, с помощью которой сможете воплощать в реальность свои желания и мечты.
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