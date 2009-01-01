23 декабря «Кубик Рубикова» приглашает на психологический мастер-класс по созданию карты желаний «Мечты любят внимание». Проводить его будет частный психолог, сертифицированный специалист по арт-терапии — Свербихина Анастасия.

Когда 23 декабря, пятница, 19:00 Где Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96) Стоимость билета 400 Р

Наступает волшебный и волнующий праздник — Новый год. И это самый лучший период, чтобы понять чего вы хотите, по-детски помечтать и загадать желания. Иногда бывает так, что очень сложно исполнить желание человека, о котором никто, кроме его самого, не знает. А еще сложнее, когда сам человек его четко не сформулировал. Именно для этого нужна Карта желаний. Те, кто уже когда-то делал подобные карты, подтвердят наглядно и примерами: «Работает! Желания исполняются!».

Результаты мастер-класса:

- вы узнаете историю и механизмы создания карты желаний;

- научитесь формулировать мысли и цели;

- наметите первые шаги к реализации выбранных желаний;

- освоите технику, с помощью которой сможете воплощать в реальность свои желания и мечты.

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