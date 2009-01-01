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Мастер-класс "Рождественский венок"
Новый Год и Рождество — долгожданные семейные праздники с необыкновенной атмосферой, наряженной елкой и запахом мандаринов. «Кубик Рубикова» предлагает уже сейчас почувствовать эту праздничную атмосферу и украсить свой дом на Новый год и Рождество веночком, сделанным своими руками.
|Когда
|10 декабря, суббота, 15:00
|Где
|Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
|Стоимость билета
|1200Р (в стоимость включены необходимые материалы и время пребывания)
Венок будет из живых хвойных веток, с неповторимым ароматом. Можно проявить свою фантазию и украсить его шишками, палочками корицы, елочными шарами и лентами — украшение получится волшебным. А как его сделать, вам подскажет замечательный и талантливейший флорист — Оксана Дыкова.
Вас ждет атмосфера праздника, а еще хорошее настроение, горячий чай, ароматный кофе и сладкие угощения.
Подробности в группе Вконтакте.
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