Новый Год и Рождество — долгожданные семейные праздники с необыкновенной атмосферой, наряженной елкой и запахом мандаринов. «Кубик Рубикова» предлагает уже сейчас почувствовать эту праздничную атмосферу и украсить свой дом на Новый год и Рождество веночком, сделанным своими руками.

Когда 10 декабря, суббота, 15:00 Где Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96) Стоимость билета 1200 Р (в стоимость включены необходимые материалы и время пребывания)

Венок будет из живых хвойных веток, с неповторимым ароматом. Можно проявить свою фантазию и украсить его шишками, палочками корицы, елочными шарами и лентами — украшение получится волшебным. А как его сделать, вам подскажет замечательный и талантливейший флорист — Оксана Дыкова.

Вас ждет атмосфера праздника, а еще хорошее настроение, горячий чай, ароматный кофе и сладкие угощения.

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