15 января «Кубик Рубикова» приглашает на мастер-класс по живописи акрилом. Ни каких ограничений — каждый желающий в любом возрасте может научиться рисовать.

Когда 15 января, воскресенье, 14:00 Где Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96) Стоимость билета 490 Р

Опытный преподаватель, расходные материалы, кисточки, краски, холст, вкуснейший кофе, чай и вкусняшки, а также отличное настроение, весёлое времяпрепровождение и картина, которой можно гордиться и хвалиться перед друзьями и близкими — все это вы получите на мастер-классе. А, главное, докажете самому себе, что каждый человек талантливый.

Подробности в группе Вконтакте.