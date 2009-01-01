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Мастер-класс по живописи
15 января «Кубик Рубикова» приглашает на мастер-класс по живописи акрилом. Ни каких ограничений — каждый желающий в любом возрасте может научиться рисовать.
|Когда
|15 января, воскресенье, 14:00
|Где
|Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
|Стоимость билета
|490Р
Опытный преподаватель, расходные материалы, кисточки, краски, холст, вкуснейший кофе, чай и вкусняшки, а также отличное настроение, весёлое времяпрепровождение и картина, которой можно гордиться и хвалиться перед друзьями и близкими — все это вы получите на мастер-классе. А, главное, докажете самому себе, что каждый человек талантливый.
Подробности в группе Вконтакте.
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