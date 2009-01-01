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Мастер-класс по живописи
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Мастер-класс по живописи

14 мая «Кубик Рубикова» и замечательный преподаватель по живописи Юлия Кузьмина приглашают создать волшебную картину, которая станет отличным украшением любого дома.

Когда14 мая, воскресенье, 16:00
ГдеSmart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
Стоимость билета700Р

Весна уже давно пришла, а погода все никак не устаканится. Когда за окном дождь или жуткий ветер, нет ничего лучше, чем сидеть с друзьями в «Кубик Рубикова» или дома с горячей кружкой чая. А еще лучше, когда дома есть великолепная картина, написанная своими руками. Как, у вас еще нет такой картины? Тогда срочно приходите в «Кубик Рубикова» на мастер-класс по живописи.

Подробности в группе Вконтакте.

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