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Мастер-класс по росписи футболок
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Мастер-класс по росписи футболок

22 декабря в «Кубик Рубикова» состоится предновогодний мастер-класс по росписи футболок — всего за одно занятие будет готов шедевр, который станет украшением гардероба, или отличным подарком для близкого человека.

Когда22 декабря, четверг, 18:30
ГдеSmart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
Стоимость билета300Р

Все материалы и инструменты, а также неограниченное количество чая, кофе и вкуснейших десертов вам будут предоставлены. Необходима только футболка и хорошее настроение.

Подробности в группе Вконтакте.

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