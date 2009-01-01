22 декабря в «Кубик Рубикова» состоится предновогодний мастер-класс по росписи футболок — всего за одно занятие будет готов шедевр, который станет украшением гардероба, или отличным подарком для близкого человека.

Когда 22 декабря, четверг, 18:30 Где Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96) Стоимость билета 300 Р

Все материалы и инструменты, а также неограниченное количество чая, кофе и вкуснейших десертов вам будут предоставлены. Необходима только футболка и хорошее настроение.

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