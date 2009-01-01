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Мастер-класс по росписи футболок
22 декабря в «Кубик Рубикова» состоится предновогодний мастер-класс по росписи футболок — всего за одно занятие будет готов шедевр, который станет украшением гардероба, или отличным подарком для близкого человека.
|Когда
|22 декабря, четверг, 18:30
|Где
|Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
|Стоимость билета
|300Р
Все материалы и инструменты, а также неограниченное количество чая, кофе и вкуснейших десертов вам будут предоставлены. Необходима только футболка и хорошее настроение.
Подробности в группе Вконтакте.
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