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Мастер-класс по фокусам от Александра Щербакова
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Мастер-класс по фокусам от Александра Щербакова

10 декабря «Кубик Рубикова» приглашает на мастер-класс по фокусам и показательное выступление от Александра Щербакова.

Когда10 декабря, суббота, 19:00
ГдеSmart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
Стоимость билетаБез дополнительной оплаты, по расценкам «Кубик Рубикова»

Александр Щербаков — это обычный подросток из нашего города. Но он иллюзионист, который добился больших высот и признания зарубежом. Его инстаграм набрал свыше 6 тыс. активных подписчиков. Совсем недавно Александр занял 2 место на международном соревновании, в жюри которого был Shin Lim — один из самых востребовательных фокусников мира. Это огромные достижения 17-летнего школьника.

Подробности в группе Вконтакте.

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