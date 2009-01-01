10 декабря «Кубик Рубикова» приглашает на мастер-класс по фокусам и показательное выступление от Александра Щербакова.

Когда 10 декабря, суббота, 19:00 Где Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96) Стоимость билета Без дополнительной оплаты, по расценкам «Кубик Рубикова»

Александр Щербаков — это обычный подросток из нашего города. Но он иллюзионист, который добился больших высот и признания зарубежом. Его инстаграм набрал свыше 6 тыс. активных подписчиков. Совсем недавно Александр занял 2 место на международном соревновании, в жюри которого был Shin Lim — один из самых востребовательных фокусников мира. Это огромные достижения 17-летнего школьника.

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