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Мастер-класс "Петь могут все!"
18 ноября в лаунж-кафе «Summer Jam» состоится открытый мастер-класс по эстрадно-джазовому вокалу «Петь могут все!».
|Когда
|18 ноября, воскресенье, 13:00
|Где
|Лаунж-кафе «Summer Jam» (ул. Васенко, 9)
|Справки по телефону
|30-83-07
Вас ждет мастер-класс от действующего вокалиста, победителя международных, интернациональных и российских конкурсов, педагога детской образцовой вокальной студии «Карусельки» при академии детского вокального искусства, резидента лаунж-кафе «Summer Jam», народного ресторана «Samovar», ирландского паба « Harat’s pub», основателя единственного в России проекта «ВИА Letto» — Соколовой Светланы.
Подробности в группе Вконтакте.
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