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Мастер-класс "Петь могут все!"
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Мастер-класс "Петь могут все!"

18 ноября в лаунж-кафе «Summer Jam» состоится открытый мастер-класс по эстрадно-джазовому вокалу «Петь могут все!».

Когда18 ноября, воскресенье, 13:00
ГдеЛаунж-кафе «Summer Jam» (ул. Васенко, 9)
Справки по телефону30-83-07

Вас ждет мастер-класс от действующего вокалиста, победителя международных, интернациональных и российских конкурсов, педагога детской образцовой вокальной студии «Карусельки» при академии детского вокального искусства, резидента лаунж-кафе «Summer Jam», народного ресторана «Samovar», ирландского паба « Harat’s pub», основателя единственного в России проекта «ВИА Letto» — Соколовой Светланы.

Подробности в группе Вконтакте.

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