18 ноября в лаунж-кафе «Summer Jam» состоится открытый мастер-класс по эстрадно-джазовому вокалу «Петь могут все!».

Когда 18 ноября, воскресенье, 13:00 Где Лаунж-кафе «Summer Jam» (ул. Васенко, 9) Справки по телефону 30-83-07

Вас ждет мастер-класс от действующего вокалиста, победителя международных, интернациональных и российских конкурсов, педагога детской образцовой вокальной студии «Карусельки» при академии детского вокального искусства, резидента лаунж-кафе «Summer Jam», народного ресторана «Samovar», ирландского паба « Harat’s pub», основателя единственного в России проекта «ВИА Letto» — Соколовой Светланы.

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