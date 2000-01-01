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Мастер-класс "День CNI"
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Мастер-класс "День CNI"

28 августа в отеле «Four Points By Sheraton Saransk» состоится мастер-класс для профессионалов ногтевого сервиса «День CNI».

Когда28 августа, вторник, 10:00 — 18:00
ГдеОтель «Four Points By Sheraton Saransk» (ул. Советская, 54)
Стоимость билета2000Р
Справки по телефону8 (964) 853-30-89

Вас ждет обучение от креативного директора CNI Елены Морозовой, розыгрыши, торт и шампанское, день ярких эмоций и вдохновения. Подарки и сертификаты участника каждому гостю.

Подробности по ссылке.

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