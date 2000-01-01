28 августа в отеле «Four Points By Sheraton Saransk» состоится мастер-класс для профессионалов ногтевого сервиса «День CNI».

Когда 28 августа, вторник, 10:00 — 18:00 Где Отель «Four Points By Sheraton Saransk» (ул. Советская, 54) Стоимость билета 2000 Р Справки по телефону 8 (964) 853-30-89

Вас ждет обучение от креативного директора CNI Елены Морозовой, розыгрыши, торт и шампанское, день ярких эмоций и вдохновения. Подарки и сертификаты участника каждому гостю.

Подробности по ссылке.