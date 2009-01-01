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Мастер-класс "45 татуировок менеджера"
1 июля автор делового бестселлера «45 татуировок менеджера» Максим Батырев проведет в Саранске уникальный мастер-класс с одноименным названием «45 татуировок менеджера» (неопубликованное).
|Когда
|1 июля, воскресенье, 10:00 — 18:00
|Где
|АУ «Технопарк-Мордовия», конференц-зал (ул. Лодыгина, 3)
|Стоимость билета
|от 9000Р
|Справки по телефону
|8 (961) 172-50-00
Максим Батырев это:
- - автор бестселлеров «45 татуировок менеджера» и «45 татуировок продавана»;
- - один из самых успешных российских менеджеров современности, прошёл путь от рядового специалиста по продажам до одного из членов правления компании «Что делать Консалт» (сеть «Консультант Плюс»);
- - обладатель премий «Коммерческий директор» и «Менеджер года»;
- - в настоящее время, пожалуй, самый востребованный бизнес-спикер России — статистика трех лет: 373 мастер-класса, 67698 участников, 12 стран, 83 города.
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