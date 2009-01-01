29 июля «Кубика Рубикова» приглашает сильнейших игроков сразиться за звание лучшего и принять участие в турнире по игре «Hearthstone — Heroes of Warcraft».

Когда 29 июля, суббота, 12:00 Где Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96) Стоимость билета 300 Р

Будет трансляция игр на большом экране, вкусный и ароматный кофе, капучино, ароматный чай и много вкусняшек.

Вас ожидают призы:

- 1 место: безлимит на любой день включая «ночёвку» и мастер-классы;

- 2 место: безлимит на любой день или «ночёвку»;

- 3 место: 50% скидка на любое посещение.

Событие Вконтакте.