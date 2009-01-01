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Летний турнир по игре Hearthstone - Heroes of Warcraft
29 июля «Кубика Рубикова» приглашает сильнейших игроков сразиться за звание лучшего и принять участие в турнире по игре «Hearthstone — Heroes of Warcraft».
|Когда
|29 июля, суббота, 12:00
|Где
|Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
|Стоимость билета
|300Р
Будет трансляция игр на большом экране, вкусный и ароматный кофе, капучино, ароматный чай и много вкусняшек.
Вас ожидают призы:
- - 1 место: безлимит на любой день включая «ночёвку» и мастер-классы;
- - 2 место: безлимит на любой день или «ночёвку»;
- - 3 место: 50% скидка на любое посещение.
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