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Летний турнир по игре Hearthstone - Heroes of Warcraft
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Летний турнир по игре Hearthstone - Heroes of Warcraft

29 июля «Кубика Рубикова» приглашает сильнейших игроков сразиться за звание лучшего и принять участие в турнире по игре «Hearthstone — Heroes of Warcraft».

Когда29 июля, суббота, 12:00
ГдеSmart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
Стоимость билета300Р

Будет трансляция игр на большом экране, вкусный и ароматный кофе, капучино, ароматный чай и много вкусняшек.

Вас ожидают призы:

  • - 1 место: безлимит на любой день включая «ночёвку» и мастер-классы;
  • - 2 место: безлимит на любой день или «ночёвку»;
  • - 3 место: 50% скидка на любое посещение.

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